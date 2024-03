Twilio Aktie: Das hat Gewicht!

Twilio: Bewertung und Leistung im Branchenvergleich

Die Dividende von Twilio liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,2 % für IT-Dienstleistungen als niedriger eingestuft wird. Dies ergibt eine Differenz von 2,2 Prozentpunkten und führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Twilio in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben positiven und sechs negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf unserer Stimmungsanalyse führt.

Der Aktienkurs von Twilio hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,62 % erzielt, während ähnliche Aktien aus der IT-Dienstleistungsbranche im Durchschnitt um 0,98 % gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +6,65 % im Branchenvergleich für Twilio. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,18 %, und Twilio übertraf diesen Durchschnittswert um 6,45 %. Insgesamt erhält Twilio daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Twilio-Aktie zeigt einen Wert von 34 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI für die letzten 25 Handelstage liegt bei 61,71, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Twilio somit ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt sich Twilio im Vergleich zum Branchendurchschnitt bei der Dividende und der Anlegerstimmung als "Schlecht" bzw. "Neutral" bewertet, während die Aktienkursentwicklung und der Relative Strength Index zu einem "Gut"-Rating führen.