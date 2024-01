Twilio Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Twilio in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde deutlich mehr über Twilio diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" für die Aktie insgesamt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt bei Twilio bei 28,51, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Twilio daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt sich, dass Twilio mit einer Rendite von 37,54 Prozent um mehr als 28 Prozent darüber liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von 7,38 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Twilio mit 30,15 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Twilio derzeit 0, was eine negative Differenz von -2,19 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" ergibt. Daher erhält Twilio von unseren Analysten eine Bewertung als "Schlecht" für diese Dividendenpolitik.