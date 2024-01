Twilio Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

In den letzten zwei Wochen wurde Twilio von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Schlecht", was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Twilio bei 61,42 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 68,84 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,08 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 64,39 USD, was einen Abstand von +6,91 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Twilio-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Die vorliegenden Bewertungen sind 2 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten wird bei 77,33 USD angesiedelt. Dies würde in Zukunft eine Performance von 12,34 Prozent bedeuten, was zur Einstufung "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut" von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Twilio-Aktie zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 87 hat, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 40,64, was bedeutet, dass Twilio hier weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Twilio.