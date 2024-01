Twilio Aktie: Was soll man davon noch halten?

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss darauf, wie Stimmungen gegenüber Aktien verstärkt oder sogar verändert werden. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie die Tiefe der Stimmungsänderungen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Bei Twilio wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche konnte Twilio in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 37,54 Prozent erzielen, was eine Outperformance von +26,8 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag Twilio mit einer Rendite von 28,15 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse ergab, dass der aktuelle Kurs von Twilio um +12,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +6,18 Prozent im positiven Bereich. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht.

In den sozialen Medien wurde Twilio in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was auch durch die Analyse der Kommentare und Wortmeldungen bestätigt wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Schlecht". Somit erhält die Messung der Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung.