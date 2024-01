Twilio Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Aktie von Twilio wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit positiven Bewertungen versehen. Im Detail ergibt sich eine Einstufung von 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dadurch ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Twilio. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 77,33 USD, während der letzte Schlusskurs bei 69,03 USD liegt, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 12,03 Prozent führt, was als positiv eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden hat Twilio derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,24 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Twilio eine starke Diskussionstätigkeit, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings gab es in letzter Zeit eine negative Veränderung im Stimmungsbild, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Aus technischer Sicht liegt der aktuelle Kurs von Twilio bei 69,03 USD um +6,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als positiv eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +12,3 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch als "Gut" bewertet.