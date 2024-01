Twilio Aktie: Was für ein Erfolg!

Die aktuelle Kursentwicklung der Twilio-Aktie zeigt positive Signale. Der Kurs liegt mit 73,21 USD 18,6 Prozent über dem GD200 (61,73 USD), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Auch der GD50, der bei 67,19 USD liegt, weist mit einem Abstand von +8,96 Prozent ein "Gut"-Signal auf. Insgesamt wird der Kurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Twilio-Aktie zeigt ebenfalls positive Signale. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 27, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 42,63 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was sich in den Äußerungen der letzten Wochen zeigt. Positive Themen dominieren die Diskussionen und geben der Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Allerdings weist Twilio mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent eine Unterperformance von 2,2 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf. Die Branche "IT-Dienstleistungen" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent, wodurch die Aktie als unrentabel eingestuft wird und eine "Schlecht"-Bewertung erhält.