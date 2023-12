Twilio Aktie: Was für ein Erfolg!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Twilio eingestellt waren. Insgesamt gab es acht positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Twilio daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende ist Twilio im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen mit einer Dividendenrendite von 0 % niedriger zu bewerten. Die Differenz von 2,31 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Hinsichtlich des Aktienkurses hat Twilio in den letzten 12 Monaten eine Performance von 43 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +44,46 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors lag die Rendite von Twilio um 45,2 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Twilio ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Twilio eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Gut" in diesem Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Twilio daher als "Gut"-Wert eingestuft.