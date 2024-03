Twilio Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Twilio-Aktie stattgefunden. Davon wurden 1 Bewertung als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Twilio-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Twilio vor, jedoch ergab sich im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ein durchschnittliches Kursziel von 71 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 25,31 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 56,66 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes für Twilio in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich als "Gut". Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb Twilio insgesamt auch in diesem Aspekt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Twilio eingestellt waren. Es gab sieben positive und fünf negative Tage, und an zwei Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Twilio daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Twilio derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2.19%. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche beträgt -2, weshalb die Twilio-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.