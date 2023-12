Twilio Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Twilio liegt bei 64,43, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 24,15, was für 25 Tage als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Twilio war in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die überwiegende Themen waren neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Rating liegt somit bei "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 77,33 USD, was auf eine potenzielle Steigerung von 1,93 Prozent vom letzten Schlusskurs (75,87 USD) hinweist. Die Empfehlung lautet daher "Neutral".

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Twilio in den sozialen Medien, was zu einer positiven Stimmung der Marktteilnehmer führt. Allerdings wurde über Twilio weniger diskutiert als normal, und die Aufmerksamkeit nimmt ab, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.