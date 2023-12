Twilio Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Aktienkurs von Twilio hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 43 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -1,47 Prozent gefallen, was eine überdurchschnittliche Leistung von +44,46 Prozent im Branchenvergleich für Twilio bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag Twilio mit einer mittleren Rendite von -2,21 Prozent um 45,2 Prozent darüber. Diese starke Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für Twilio in dieser Kategorie.

Ein wichtiger Index in der technischen Analyse ist der Relative-Stärke-Index (RSI), der verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Twilio zeigt aktuell an, dass das Unternehmen überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 1,44 Punkten als auch der RSI25 mit 13,92 Punkten deuten auf eine Überverkaufssituation hin. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für beide RSI-Indizes.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Twilio eingestellt waren. Von insgesamt elf Tagen waren acht positiv, drei negativ und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Anlegerstimmung für Twilio führt.

Von den 3 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Twilio-Aktie sind 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich also eine positive Einschätzung für das Wertpapier. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 77,33 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 2 Prozent steigen könnte. Daraus ergibt sich eine neutrale Empfehlung von den Analysten.

Zusammenfassend erhält Twilio sowohl von den Marktteilnehmern als auch von den Analysten ein "Gut"-Rating, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.