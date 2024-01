Astro ResourcesL Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Astute Metals Nl liegt der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,63, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Astute Metals Nl-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,04 AUD weicht somit um -20 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Astute Metals Nl 6,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Metalle und Bergbau". Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden nur positive Meinungen über Astute Metals Nl veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um die Aktie. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.