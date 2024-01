Twilio Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um die Überkauftheit oder Überverkauftheit eines Titels einzuschätzen. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Bei Twilio liegt der RSI7 aktuell bei 46,83 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 44,64, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt erhält das Twilio-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Mit einer Dividende von 0 % liegt Twilio im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (2,23 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger. Dies führt zu der Einstufung "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen. Bei Twilio wurde langfristig eine starke Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu der Bewertung "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat eine positive Änderung erfahren, was zu einem insgesamt "Gut" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Die Stimmung kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch die Aktienkurse beeinflussen. Die Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare in den sozialen Medien überwiegend negativ waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu der Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung für die Aktie.