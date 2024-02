Twilio Aktie: Ist das noch normal?

Bei Twilio gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine deutliche Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigten. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Was die Diskussionsstärke betrifft, wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, weshalb dieser Aspekt mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Twilio daher in dieser Kategorie ein "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der IT-Dienstleistungsbranche. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Twilio eine "Schlecht"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 77,33 USD, was einer Empfehlung von "Gut" entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für Twilio liegt bei 68,79, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60 und wird ebenfalls als "Neutral" betrachtet. Insgesamt erhält Twilio daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".