Twilio Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Aktienkurs von Twilio hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Informationstechnologie-Sektor als besonders stark erwiesen. Mit einer Rendite von 43 Prozent liegt Twilio um 36 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,2 Prozent verzeichnete, konnte Twilio mit einer Rendite von 35,8 Prozent deutlich überzeugen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Twilio mit einem Kurs von 75,87 USD derzeit +18,99 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage hingegen wird ebenfalls eine positive Einschätzung abgegeben, da die Distanz zum GD200 bei +23,65 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, insbesondere in den sozialen Medien, wie unsere Redaktion bei der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen festgestellt hat. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert besprochen. Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung ermöglicht. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Twilio derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Mit einer Differenz von 2,28 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,28 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".