Twilio Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum bewertet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Twilio liegt bei 51,28, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,3 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung der Kursentwicklung als "Neutral".

Die Dividendenrendite von Twilio beträgt derzeit 0 %, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,18 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung rund um Twilio lässt sich auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen auf sozialen Plattformen einschätzen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, aber in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung der Stimmung als "Gut".

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet deutet auf eine positive Entwicklung hin. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Stimmungsänderung zeigen eine starke Aktivität, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Daher erhält Twilio hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".