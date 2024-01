Twilio Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Twilios RSI liegt bei 51,28 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 60,3 ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung auf.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Twilio eine Rendite von 37,54 Prozent erzielt, was mehr als 29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von 7,13 Prozent, wobei Twilio mit 30,4 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für Twilio in den letzten 200 Handelstagen bei 62,2 USD lag. Der letzte Schlusskurs betrug 71,91 USD, was einem Unterschied von +15,61 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Bewertung führt. Es wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 70,4 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Twilio führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Twilio derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,18 %. Dies führt zu einer negativen Bewertung hinsichtlich der ausgeschütteten Dividende.