Twilio Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Gemäß den Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate für Twilio liegen 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen vor, was im Durchschnitt zu einer positiven Beurteilung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für Twilio liegt bei 71 USD, was einem potenziellen Anstieg um 17,88 Prozent vom letzten Schlusskurs (60,23 USD) entspricht. Somit wird die Aktie von Analysten insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf Dividenden hat Twilio derzeit eine Rendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Twilio-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 63,62 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 60,23 USD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf einen Abwärtstrend hin, was zu einer insgesamt negativen Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Twilio eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Zusammenfassend erhält Twilio gemäß der Analystenmeinungen eine positive Bewertung, während die Dividendenrendite und die technische Analyse zu negativen Einschätzungen führen. Die Anlegerstimmung wird insgesamt als neutral bewertet.