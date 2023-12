Twilio Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Twilio. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 30,56 Punkte, was darauf hinweist, dass Twilio weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 21,92, was darauf hindeutet, dass Twilio überverkauft ist und daher als "Gut" bewertet wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv. Positiven Themen dominierten an sieben Tagen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Twilio. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite für Twilio beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Twilio eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Twilio mit einer Rendite von 43 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 4,08 Prozent erzielt, liegt Twilio mit 38,92 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Twilio daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.