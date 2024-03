Twilio Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Twilio erhält eine gute Bewertung von Analysten, da in den letzten zwölf Monaten 2 Analystenbewertungen vorlagen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 1 "Gut-", 1 "Neutral-" und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gibt keine Analystenupdates zu Twilio in diesem Monat. Die Kursprognose von 71 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 15,28 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 61,59 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für Twilio.

Der Relative Strength Index (RSI) von Twilio liegt bei 52,69, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Twilio daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien weisen auf überwiegend positive Meinungen zu Twilio hin. In den letzten beiden Wochen wurden insgesamt viele positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Basierend auf der Anlegerstimmung wird die Aktie von Twilio daher als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat Twilio im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,88 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Twilio 494,84 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 909,77 Prozent, und Twilio liegt aktuell 913,65 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.