Twilio Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Twilio-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Twilio diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Allerdings zeigen die aktuellen Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen ein vorwiegend positives Interesse der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung bei der Stimmungslage in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert, ohne Zunahme oder Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Twilio daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite der Twilio-Aktie beträgt 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was 2,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen, 2,21) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Twilio-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Twilio-Aktie beträgt 74,53 und der RSI25-Wert beträgt 71,89, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung für beide Zeitperioden führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.