Twilio Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Hinblick auf Twilio können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Insgesamt zeigt sich eine eher schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Twilio in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Twilio in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Im Rahmen von Analystenbewertungen wurden insgesamt 3 Bewertungen für die Twilio-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut" und 1 "Neutral" waren. Dies führt zu einem zusammengefassten "Gut"-Rating für die Twilio-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 77,33 USD ergibt zudem ein Aufwärtspotential von 5,63 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Twilio-Aktie mit +18,6 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 weist zudem einen Kurs von 67,19 USD auf, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Unter dem Strich wird der Kurs der Twilio-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.