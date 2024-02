Twilio Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Twilio hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. An fünf Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Dividendenrendite von Twilio liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz von -2,19 Prozent zur Branchendurchschnitt wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Langfristig gesehen wird die Twilio-Aktie laut Analystenmeinungen die Einschätzung "Gut" erhalten. Von insgesamt drei Bewertungen sind zwei als "Gut", eine als "Neutral" eingestuft. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 77,33 USD angesiedelt, was eine künftige Performance von 11,88 Prozent bedeuten würde. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie von der Redaktion insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Twilio liegt bei 65,28, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 60,85, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt das Gesamtbild zu einem Rating "Neutral" für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Twilio, basierend auf Anlegerstimmung, Dividendenpolitik, Analystenmeinungen und dem Relative Strength-Index.