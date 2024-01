Twiik AB-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristige Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Twiik wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 72,22 Punkten, was darauf hinweist, dass Twiik überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25 weniger Schwankungen und signalisiert, dass Twiik weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für das Twiik-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen zu Twiik in sozialen Medien zeigen keine klare Tendenz in der Einschätzung und Stimmung rund um das Unternehmen. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung durch unsere Redaktion führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Twiik bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in Bezug auf Twiik zeigt keine signifikante Tendenz in der Anlegerstimmung. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einem "Neutral"-Rating für die Twiik-Aktie führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Trendfolge-Indikator betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends eines Wertpapiers zu identifizieren. Der 200-Tages-Durchschnitt für Twiik beträgt derzeit 0,32 SEK, was einen deutlichen Abwärtstrend zeigt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,2 SEK unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Twiik daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird Twiik in Bezug auf den Relative-Stärke-Index, Anlegerstimmung, Sentiment und Buzz sowie technische Analyse als "Neutral" bis "Schlecht" bewertet.