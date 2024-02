Twiik AB Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Twiik war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An einem Tag war das Stimmungsbarometer auf rot, was auf fehlende positive Diskussionen hinweist. Insgesamt war die Anlegerstimmung an fünf Tagen neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine negative Bewertung für die Twiik-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,28 SEK, während der aktuelle Kurs bei 0,0915 SEK liegt, was einer Abweichung von -67,32 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,15 SEK) liegt 39 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine negative Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität der Twiik-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) ergibt sich für die Twiik-Aktie ein Wert von 54,91 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 68, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength-Index erhält die Twiik-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.