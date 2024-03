Twiik AB Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. In der kurzen Frist hat der RSI von Twiik in den letzten 7 Tagen 61,82 Punkte erreicht, was bedeutet, dass die Aktie als neutral eingestuft wird. Gleiches gilt für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 55,11 liegt. Insgesamt erhält Twiik daher eine neutrale Bewertung auf der Grundlage des RSI.

Im Bereich der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Twiik-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,23 SEK. Der aktuelle Schlusskurs von 0,0725 SEK weicht um -68,48 Prozent davon ab, was zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,11 SEK) liegt mit einem Abweichung von -34,09 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was erneut zu einer schlechten Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Twiik daher eine schlechte Bewertung auf der Basis der einfachen Charttechnik.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um Twiik gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Dies bedeutet, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen gezeigt haben, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Twiik besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren positive Themen, was zu einer guten Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt erhält Twiik daher eine neutrale Bewertung auf der Grundlage des RSI, eine schlechte Bewertung auf der Basis der einfachen Charttechnik und eine gute Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.