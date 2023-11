Twiik AB Aktie: Viel Lärm um nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Die technische Analyse für die Twiik-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 0,35 SEK lag. Der letzte Schlusskurs von 0,189 SEK liegt jedoch um 46 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,23 SEK liegt mit einem Unterschied von 17,83 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung zustande kommt. Somit erhält Twiik insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Twiik in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Twiik-Aktie liegt aktuell bei 87,1, was auf eine Überkauftheit hindeutet und somit eine "Schlecht"-Einstufung für dieses Signal zur Folge hat. Auch der RSI25-Wert von 86 deutet auf eine Überkauftheit hin, wodurch auch hier die Einstufung als "Schlecht" erfolgt. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral, da in den letzten Tagen weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert wurden. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung die Einschätzung "Neutral".