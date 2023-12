Twiik AB Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) gilt als bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt dabei die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. In Bezug auf Twiik betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 46,67 Punkten, was bedeutet, dass Twiik aktuell weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 60,93, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs von Twiik einen Wert von 0,33 SEK, während der aktuelle Kurs bei 0,179 SEK liegt. Dies führt zu einer Distanz von -45,76 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,21 SEK, was eine Distanz von -14,76 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote "Schlecht" für Twiik.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen in sozialen Medien abgegeben, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Twiik derzeit neutral bis schlecht bewertet wird, basierend auf den verschiedenen analysierten Kriterien der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.