Twentyven Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die technische Analyse der Everest Metals-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie derzeit bei 0,11 AUD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,094 AUD liegt und somit einen Abstand von -14,55 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,1 AUD, was einer Differenz von -6 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also auf Basis dieser beiden Zeiträume die Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Everest Metals ist hingegen besonders positiv. Dies zeigt sich in den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der vergangenen beiden Wochen. Dort standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Everest Metals derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,83 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt sich, dass die Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird, was einer Einstufung als "Gut" entspricht. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI jedoch bei 51,9, was einer neutralen Bewertung entspricht.

Insgesamt erhält die Everest Metals-Aktie somit gemäß unserer Analyse eine Gesamtbewertung von "Gut".