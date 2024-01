Twelve Investment Co II Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Twelve Seas Investment Company II":

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Twelve Seas Investment Ii zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger haben hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index bescheinigt der Twelve Seas Investment Ii-Aktie eine neutrale Position. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage zeigen neutrale Empfehlungen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie der Twelve Seas Investment Ii derzeit etwa 0,94 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +2,68 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.