Twelve Investment Co II Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Twelve Seas Investment Company II":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Twelve Seas Investment Ii in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht oder nicht. In Bezug auf Twelve Seas Investment Ii wurde in etwa gleichem Maße wie üblich diskutiert, weshalb auch dies zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Betrachtet werden dabei der 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Twelve Seas Investment Ii-Aktie beträgt derzeit 10,4 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 10,61 USD in ähnlicher Nähe (+2,02 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Twelve Seas Investment Ii eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,54 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,66 Prozent). Daher erhält die Twelve Seas Investment Ii-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Twelve Seas Investment Ii also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger bei Twelve Seas Investment Ii in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch überwiegend negative Themen bei den Diskussionen, weshalb der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 39,29 Punkten, was bedeutet, dass die Twelve Seas Investment Ii-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie auch hier ein "Neutral"-Rating. Auch auf 25-Tage-Basis ist Twelve Seas Investment Ii weder überkauft noch überverkauft (Wert: 46,48), weshalb die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Twelve Seas Investment Ii also auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.