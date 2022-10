Tuya präsentiert die neuesten Energiemanagement-Lösungen für Zuhause mit führenden europäischen Unternehmen auf der Light + Building 2022

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Tuya Smart („Tuya" oder das „Unternehmen") (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), ein globaler Anbieter von IoT-Entwicklungsplattformen, veranstaltete den „Tuya Day" mit führenden europäischen Unternehmen auf der Light + Building Autumn Edition 2022 in Frankfurt. Unter dem Motto „Umfassendes intelligentes, erfolgreiches Wachstum" teilten Tuyas Industriepartner aus den Bereichen Beleuchtung, intelligente Haushaltsgeräte und anderen Branchen ihre Erkenntnisse darüber, wie innovative IoT-Technologien zu Energieeinsparungen und zur Schaffung einer nachhaltigeren Welt beitragen können.Tuya Smart stellte die Home-Energy-Management-Lösung für das Energiemanagement in Haushalten vor. Mit der Datenerfassung auf Geräteebene und der Analyse der Energieverbrauchsgewohnheiten von Haushalten kann diese Lösung Haushalte darüber informieren, wie viel Energie sie erzeugt, verbraucht, gespeichert und eingespart haben. Durch die Nutzung des von Tuya unterstütztem IoT-Ökosystems sowie der Hardware und Software können Energielieferanten, Hersteller und Immobilienentwickler ihren Kund:innen Dienstleistungen mit Mehrwert bieten, die den Energieverbrauch reduzieren und den CO2-Ausstoß senken können.Hama GmbH: Ein verbraucherorientierter Ansatz für die Herausforderung der Smart-Home-IndustrieHama ist der weltweit führende Anbieter von Zubehör mit mehr als 20 internationalen Niederlassungen. Das Unternehmen verfügt über rund 18.000 Produkte und jedes Jahr kommen mehr als 3.000 neue Lagerartikel hinzu.„Tuya ermöglicht Produkte, die über die aktuelle Definition des Mehrwerts und der übergreifenden Vorteile für Verbraucher von Hama Smart Home hinausgehen", so Bobinger Thomas, Director of Product Portfoliomanagement der Hama GmbH. Bobinger stellte vor, wie Hama seine Philosophie des Strebens nach Verbesserungen mit neuen Ideen auf die nächste Ebene bringt. Er betonte zudem, wie die Smart-Home-Branche digitale Methoden und Offline-Kanäle nutzen kann, um potenziellen Kund:innen dabei zu helfen, Wissen über verschiedene Arten von Smart-Geräten zu erwerben, die ihre Bedürfnisse erfüllen können.JeWoo: Einsatz von IoT für intelligentere NotbeleuchtungsanwendungenJeWoo verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Notausgangszeichen und Notbeleuchtung (exit sign und emergency, E&E) und stellt seine Produkte einem globalen Kundenstamm zur Verfügung. Durch die Nutzung der IoT-Plattform von Tuya wird JeWoo seinen Kund:innen jetzt intelligente Produkte und Lösungen anbieten.John Birks, Marketing Director von High Bright International LIMITED, stellte seine E&E-Beleuchtung vor und hob ihre Bedeutung für gewerbliche Immobilien und Wohngebäude hervor. Er sagte: „Was gewerbliche Immobilien betrifft, eröffnet unsere Partnerschaft mit Tuya eine neue Welt. Über das Tuya-fähige kommerzielle Gateway können unsere Kund:innen jedes intelligente Gerät auf jeder Etage installieren und vernetzen."KUMUX: Menschenzentrierte Beleuchtung – Ihre Indoor-SonneKUMUX bietet Beleuchtungssoftwareleistungen, um Bürogebäude, Krankenhäuser und Schulen gesünder, nachhaltiger und effizienter zu machen. Die Kund:innen können Licht basierend auf geografischer Lage, Tageszeit und menschlicher Aktivität automatisieren, um die Beleuchtung in Innenräumen mit natürlichem Licht auszugleichen, damit die Produktivität, Konzentration und Gesundheit verbessert und gleichzeitig Energie gespart werden kann.„Tuya, UL und KUMUX haben intensiv im Projekt ‚Menschenzentrierte Beleuchtung' zusammengearbeitet, das Benutzern dabei helfen kann, das Siegel ‚UL Verified' in kürzester Zeit und zu einem Mitgliedspreis zu erhalten, eine kostengünstige Leistung zu erzielen und den Wert der Handelsmarke schnell zu steigern. Währenddessen können Entwickler die ‚Menschenzentrierte Beleuchtungssteuerungsstrategie von Kumux nutzen, die sich auf den KUMUX-Algorithmus auf der Tuya IoT-Entwicklungsplattform stützt, um die Vorteile der natürlichen Beleuchtung zu nutzen, damit die Produktivität, Konzentration, Gesundheit und Erfahrung der Bewohner verbessert und gleichzeitig Energie gespart werden kann", sagte Adrià Huguet Ferran, Mitgründer, CTO und Mitglied des Forschungsteams von KUMUX.Firefly Projects B.V.: Umwandlung von herkömmlichen Gebäuden in intelligente, nachhaltige GebäudeFirefly Projects B.V. hilft anderen Unternehmen beim Übergang von herkömmlicher Beleuchtung zu intelligenter Beleuchtung. Das Unternehmen hat sich auf die Beleuchtung von unter anderem Büros, Warenlagern und Sportplätzen spezialisiert. Vom Produktdesign über die Planung bis hin zur Installation hilft das Unternehmen Kund:innen, ihren Cashflow, ihre Arbeitsbedingungen und ihre Erfahrung mit einer guten energieeffizienten Beleuchtung zu verbessern.„Mithilfe von Tuya konnten wir unsere herkömmlichen LED-Lampen auf intelligente LED-Lampen aufrüsten und unsere Kund:innen dabei unterstützen, mehr Energie zu sparen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern", so Frank Visser, CEO von Firefly Projects B.V.; außerdem informierte er über folgende Fallstudie: „Firefly installierte Beleuchtungen auf einem Fußballplatz. Dank Tuya können wir die Lichter von 100 % auf 50 % dimmen, was zu zusätzlichen Energieeinsparungen von 275.000 kWh führt."Nach dieser Informationssitzung kündigte Tuya eine Partnerschaft mit LAMPTIME an. „LAMPTIME ist ein im Jahre 1976 gegründetes türkisches Unternehmen auf dem Beleuchtungsmarkt, das ästhetische, technologische, energieeffiziente und innovative Beleuchtungsprodukte und -lösungen herstellt. Die heutige Zusammenarbeit zwischen Tuya und LAMPTIME hat zu intelligenten Beleuchtungslösungen geführt, die IoT-fähig sind und auf dem Markt unter der Handelsmarke LAMPTIME SMART vertrieben werden", sagte Cihangir Mihoglu, General Manager von LAMPTIME.Im Rahmen des Tuya Day konnten die Partner von Tuya zeigen, wie IoT-Technologie die traditionelle Beleuchtungsbranche erneuern und die Energieeffizienz verbessern kann. In Zukunft wird Tuya weiterhin mit führenden Beleuchtungsmarken und Herstellern zusammenarbeiten, um weltweit innovative und nachhaltige Beleuchtungsprodukte und -lösungen zu liefern.