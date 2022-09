New York (ots/PRNewswire) -Tuya Smart (im Folgenden Tuya genannt) (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein globaler Anbieter von IoT-Entwicklungsplattformen, präsentiert seit dem 2. September auf der IFA 2022 in Berlin seine neuesten intelligenten Lösungen.Der Höhepunkt der Tuya-Ausstellung steht unter dem Motto „Mit Tuya das Leben intelligenter, komfortabler und energiesparender machen", was viele Experten, Reporter und verschiedene Zielgruppen an den Stand lockt.Tuya demonstrierte verschiedene immersive Szenen und zeigte modernste intelligente Geräte. Tuya half den Zuhörern auch, mehr über Tuya Solutions for Matter und Tuyas Cube Private Cloud-Lösungen zu erfahren. Dies ermöglichte es dem Publikum, die „neue Definition" der nachhaltigen Entwicklung zu erkunden.Verschiedene Länder haben eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. So sind die USA dem Pariser Klimaabkommen wieder beigetreten und der Bundestag hat das deutsche Klimaschutzgesetz geändert. Darüber hinaus hat das Vereinigte Königreich seine ehrgeizige Net Zero Strategy veröffentlicht. Wie können wir unseren Beitrag zum Aufbau einer nachhaltigen Zukunft leisten?Im Folgenden zeigt Tuya, wie das Unternehmen bestrebt ist, das „Double Carbon"-Ziel zu erreichen und die globale nachhaltige Entwicklung durch seine innovativen Technologien zu fördern.I. Mit Tuya das Leben intelligenter, komfortabler und energiesparender gestaltenWir haben verschiedene Maßnahmen ergriffen, um zu Hause Energie zu sparen und unseren CO2-Fußabdruck zu verringern, z. B. schalten wir das Licht aus, wenn wir den Raum verlassen, und trennen den Restmüll von recycelbaren Materialien. Was können wir noch tun? Die folgenden von Tuya bereitgestellten Lösungen geben eine Antwort.– Zonn Thermostar HeizkörperventilIn Europa, vor allem in Nordeuropa, dauert der Winter länger, während die Temperaturen niedrig bleiben, sodass die Heizungen viel Energie verbrauchen. Das Heizkörperventil Zonn Thermostar von Tuya lässt sich einfach an Ihre vorhandenen Heizkörper anbauen. Es lassen sich benutzerdefinierte, programmierbare Modi nach eigenen Vorlieben erstellen. Sollten Sie in Kürze in den Urlaub fahren und sich Sorgen machen, dass die Heizung in Ihrer Wohnung besonders hoch läuft, können Sie die Urlaubsfunktion wählen, die zwischen 15 und 30 % Energie einspart. Die Heizung arbeitet geräuscharm und hilft Ihnen, Ihre Stromrechnung zu senken.– WALE Wi-Fi IR-Controller mit Temperatur- und FeuchtigkeitssensorDer WALE Wi-Fi IR-Controller mit Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor zeigt ebenfalls gute Leistungen beim Energiesparen. Es kann an die Klimaanlage, den Luftbefeuchter und andere von Tuya unterstützte Geräte angeschlossen werden, um die Temperatur und Luftfeuchtigkeit genau zu ermitteln. Wenn die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit ein angenehmes Niveau erreichen oder den eingestellten Grenzwert überschreiten, erhalten Sie einen Hinweis, um weitere Energieverschwendung durch übermäßigen Stromverbrauch zu vermeiden.– MEIAN WassereintrittssensorEs ist ein „Alptraum", ein Wasserleck oder eine Überschwemmung in seinem Haus erlebt zu haben. Aber wenn Sie den MEIAN Wassereintrittssensor von Tuya installiert haben, werden Sie in der Lage sein, eine solche Krise zu erkennen, sobald sie eintritt. Es kann Wasserlecks bei extrem niedrigem Stromverbrauch erkennen, so dass Sie schnell mit dem Hausmeister Kontakt aufnehmen oder Ihre Angehörigen um Hilfe bitten können, um Sachschäden zu vermeiden.– ESSENTIALS Tragbare PowerstationEnergiespeicherung und erneuerbare Energien sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung. Die tragbare Powerstation ESSENTIALS von Tuya bietet Energiespeicher- und Energieersatzlösungen für Familien. Das tragbare Akkupaket ist mit Solarzellen ausgestattet. Solarenergie dient als Backup für die Stromversorgung und kann Ihre Abhängigkeit von herkömmlicher Energie verringern. Mit einer Leistung von bis zu 1021 W kann das Gerät während des Ladevorgangs Strom liefern und ermöglicht es Ihnen, während des Betriebs auf Solarenergie umzuschalten.II. Mit Tuya gesünder lebenIn diesem Jahr richtete Tuya den Bereich „Mit Tuya gesünder leben" ein, um viele innovative Lösungen für das Gesundheitswesen zu präsentieren und die „Intelligenz mit mehr Vertrautheit" hervorzuheben, um den wachsenden Anforderungen der Menschen an ein gesundes Leben gerecht zu werden.– ZAYATA Smart-PillenspenderStellen Sie sich vor, wie verunsichert Sie wären, wenn Sie so viele Pillen in den Händen hielten und sich fragten, welche Pillen eingenommen werden müssten. Stellen Sie sich auch vor, Sie müssten herausfinden, zu welchen Zeiten die verschiedenen Pillen eingenommen werden müssen. Dieser intelligente Tablettenspender von ZAYATA, der von Tuya unterstützt wird, hat eine Kapazität von bis zu achtundzwanzig Tagen. Außerdem können Sie maximal neun Dosierungserinnerungen an einem Tag einrichten und Medikationsdaten über die App hochladen.– WO-SMART Smart Bracelet V300Intelligente Wearables werden immer beliebter, nicht nur, weil sie Ihren Gesundheitszustand wie Herzfrequenz, Sauerstoffgehalt und Blutdruck in Echtzeit messen, sondern auch, weil sie mit anderen Geräten in Ihrem Haus verbunden werden können. Mit dem Smart Bracelet V300 von Tuya können Sie andere von Tuya unterstützte intelligente Geräte in Ihrem Zuhause über Alexa steuern. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einer zu trockenen Umgebung und können mit diesem Gerät Ihren Luftbefeuchter im Raum einschalten und sofort die feuchte Luft zu Hause spüren, die die Beschwerden Ihrer Atemwege lindern wird.– ZONN HL60 Funktionelle GesundheitskissenDie funktionellen Gesundheitskissen der Modellreihe HL60 von Tuya verfügen über eine Ferninfrarot-Wärmetechnologie zur Schlafüberwachung. Mit dieser Technologie kann die Temperatur reguliert werden, was wirksam zur Vorbeugung und Linderung von Halswirbelsäulenerkrankungen beiträgt und Ihren Schlaf verbessert.– YANXING RC Intelligente SpringseileDie gleiche „Vertrautheit" spiegelt sich auch in dem „leichten" intelligenten Springseil von Tuyas Fähigkeiten wider.Diese Modellreihe intelligenter Springseile verfügt über eingebaute dreifache Hall-Sensoren, die die Trainingsdaten genau aufzeichnen. Der große LED-Digitalbildschirm am Griff zeigt durch Umschalten der Tasten die Sprungzahl, die Zeit und den Batteriestand deutlich an. Das reine PVC-Seil ist nicht nur weich und verschleißfest, sondern löst vor allem das Problem des Verhedderns von Springseilen vollständig.Es ist erwähnenswert, dass die drei intelligenten Springseile RC1, RC2 und RC3 dieser Modellreihe das bequeme Auswechseln der kabellosen Bälle unterstützen, wodurch nicht nur das Verklemmen der Seile wirksam vermieden und die Bewegungsgeräusche reduziert werden, sondern auch der Sicherheitsfaktor des Trainings zu Hause verbessert wird. Selbst wenn Sie zu Hause trainieren, müssen Sie nicht befürchten, dass das Seil auf Möbel oder Elektrogeräte trifft und Sie aus Versehen darüber stolpern, wodurch Ihre Gesundheit noch besser geschützt ist.– YK ANC NC-1050 HeadsetDas YK ANC NC-1050 Headset kann Geräusche in einer lauten Umgebung um bis zu 95 % reduzieren. Er ist mit bequemen Ohrmuscheln aus weichem Memory Foam ausgestattet, die sich sanft um Ihre Ohren legen und sie schützen. Das Headset verfügt außerdem über einen verstellbaren Kopfbügel und um 90 Grad drehbare Ohrmuscheln, die sich besser an Ihren Kopf anpassen und Kopfschmerzen vorbeugen, wenn Sie es den ganzen Tag tragen.III. Mit Tuya das Leben sicherer machenIntelligente Sicherheitstürschlösser werden allmählich vom Markt anerkannt, da sie zwei Probleme lösen: Erstens: „Habe ich die Tür abgeschlossen?" und zweitens: „Ich habe meinen Schlüssel vergessen!" In der dritten Station „Mit Tuya das Leben sicherer machen" wurden einige innovative Lösungen für Türschlösser zur Haussicherheit vorgestellt.– LOCKIN Intelligenter SchlüsselkastenDer von Tuya entwickelte intelligente Schlüsselkasten Lockin durchbricht die Grenzen des herkömmlichen Tresors. Sie können andere Personen aus der Ferne autorisieren, den Kasten zu entsperren, und die Entsperrungsdatensätze über eine App synchronisieren.- SMARTEK Intelligenter SchließzylinderDieser intelligente Schließzylinder von Tuya ist bequemer als der herkömmliche Austausch eines intelligenten Schlosses, da Sie nicht das gesamte Schloss ersetzen müssen. Sie brauchen nur den Schließzylinder auszutauschen, was kostengünstig ist, und schon haben Sie eine intelligente Sicherheit. Darüber hinaus ermöglicht die autarke Notstromversorgung des Schließzylinders das Öffnen der Tür auch bei Stromausfall.IV. IoT trägt zur nachhaltigen Entwicklung bei, indem Menschen ermutigt werden, ein grünes Leben zu führenMit der rasanten Entwicklung von Wissenschaft und Technik ist die nachhaltige Entwicklung weltweit zu einem wichtigen Thema geworden. Immer mehr Unternehmen haben begonnen, sich aktiv an der Erreichung der CO2-Neutralität zu beteiligen. Aber die Umsetzung der „Double Carbon"-Politik ist keine Angelegenheit einer einzelnen Person oder eines einzelnen Unternehmens, sondern eine wichtige Angelegenheit für die ganze Welt.Auf der diesjährigen IFA hat Tuya zusammen mit vielen Partnern die nachhaltige Entwicklung durch den Einsatz von IoT-Technologie neu definiert. Tuyas Energiespar-Dashboard hilft Familien, den Stromverbrauch im Haushalt in Echtzeit zu überwachen und Energie zu sparen. Darüber hinaus helfen Tuya-konforme Geräte Familien dabei, auf einfache Weise Energie zu sparen. Für gewerbliche und industrielle Kunden integriert Tuya intelligente Komplettlösungen wie Smart Industry-Lösungen, Smart Park-Lösungen und Smart Hotel-Lösungen. Über das Energiemanagementsystem und die Datenplattform kann die Unternehmensleitung den Energieverbrauch in Echtzeit verfolgen. Darüber hinaus können Unternehmen ihre Kosten senken und die Effizienz ihrer Geschäftstätigkeit verbessern. Am 3. September lädt Tuya seine Ökosystempartner zum „Tuya Day" auf der IFA 2022 ein. Am „Tuya-Tag" werden die Teams von Tuya die neuesten Technologien des Unternehmens vorführen und Kunden und Besuchern aus aller Welt Einblicke in die Strategien zur nachhaltigen Entwicklung der Branche geben.