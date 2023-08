Tuya Smart präsentiert auf der IFA 2023 innovative Energiesparlösungen zur Förderung eines umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Lebensstils

Berlin (ots/PRNewswire) -Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein globaler Serviceanbieter in der IoT-Entwicklung, wird auf der IFA 2023 in Berlin vertreten sein, um mehrere Tuya-basierte intelligente Produkte und Lösungen unter dem Motto „Driving Low-carbon Living with loT" (Förderung eines kohlenstoffarmen Lebensstils mithilfe von loT) vorzuführen. Tuya wird seine Lösungen am Stand 114 in Halle 25 der Messe Berlin vorstellen.Vielseitiger Akteur: Die vielen Energiesparlösungen von TuyaLaut einem Bericht der Weltbank könnten die steigenden Energiepreise bis Ende 2024 anhalten. Der globale Energiemarkt befindet sich in Zeiten eines erheblichen Umbruchs, und die globale Energiesituation wird zunehmend ernster. In der Zwischenzeit nehmen die Verbraucher zunehmend eine umweltfreundliche Perspektive ein. Vor diesem Hintergrund steigt der Bedarf an Energieeinsparungen in allen Lebensbereichen von Tag zu Tag, und die Entwicklung und der Einsatz von Energiesparlösungen hat sich zu einem der heißesten Themen auf dem Markt entwickelt.Als führendes Unternehmen im globalen IoT-Bereich hat Tuya in den letzten Jahren viele effektive Energielösungen auf den Markt gebracht, um Kunden dabei zu unterstützen, Energieerzeugung, -verbrauch und -speicherung nachzuverfolgen, die Effizienz des Energiemanagements erheblich zu verbessern und bemerkenswerte Ergebnisse bei Energieeinsparungen und der Senkung der CO2-Emissionen zu erzielen. Beispielsweise hat das von Tuya eingeführte Beleuchtungssystem für kleine und mittlere Unternehmen dazu beigetragen, den Energieverbrauch um durchschnittlich 63 % zu reduzieren.Die Senkung der Energieausgaben der Haushalte und der persönliche Beitrag zur Prävention des Klimawandels sind zwei der dringendsten energiebezogenen Forderungen von Verbrauchern weltweit. Tuya wird seine neuesten Haushaltsenergiemanagement-Lösungen auf der IFA 2023 präsentieren. Die Lösungen können den gesamten Prozess des Energieflusses visualisieren und alle Phasen – von der Erzeugung über die Speicherung bis hin zur Nutzung, Aufladung und mehr – in Echtzeit abdecken. Die Nutzung von Tuya-basierten Infrarotsensoren, intelligenten Thermostaten, intelligenten Steckdosen, Energiesparkits und dem Energy Saving Dashboard von Tuya ermöglichen Entwicklern zudem den Aufbau eines integrierten umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Energieökosystems, um die Energiemanagementbedürfnisse der Endverbraucher zu erfüllen.Mordor Intelligence erklärte, dass der globale Markt für HLK-Anlagen (Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen) 2020 98,76 Mrd. USD erreichte und bis 2026 voraussichtlich auf 144,24 Mrd. USD anwachsen wird – ein beträchtliches Marktpotenzial, das das Interesse der globalen Branchenakteure geweckt hat. Tuya wird seine revolutionären integrierten Software- und Hardware-Lösungen für die HLK-Branche vorstellen, die das Unternehmen bereits für viele Kunden im HLK-Sektor bereitgestellt hat.Abgesehen vom Energieverbrauch in Privathaushalten ist die Einsparung von Energie auch in anderen Umgebungen ein dringliches Thema. Tuya wird mehrere intelligente Lösungen vorstellen, wie E-Bikes und Ladesäulen, um mehr Kunden in die Lage zu versetzen, globale Marktchancen zu nutzen, da immer mehr Menschen auf umweltfreundliche und gesunde Outdoor-Transportmöglichkeiten umsteigen.Tuya wird außerdem Lösungen für Energieeinsparung und CO₂-Reduzierung bereitstellen, insbesondere für das Gastgewerbe, Mehrfamilienhäuser, Büros und andere vertikale Unternehmen, um das Ziel einer grünen Transformation zu erreichen.Grüner und intelligenter: Tuya-basierte ProdukteDie Tuya-basierte tragbare Powerstation erlangte bei der IFA im letzten Jahr große Aufmerksamkeit bei den Verbrauchern. Ausgestattet mit Solarmodulen reduziert die Tuya-basierte tragbare Powerstation die Abhängigkeit von herkömmlichen Energiequellen erheblich.In diesem Jahr werden auf der IFA Berlin neue umweltfreundliche Artikel wie solarbetriebene intelligente Vogelfutterspender und intelligente Lufterhitzer am Stand von Tuya präsentiert, die Kunden viele Methoden zur Realisierung eines kohlenstoffarmen und intelligenten Lebensstils bieten.Im Rampenlicht: „Tuya Day" und mehrTuya wird auch seine besondere Veranstaltung „Tuya Day" auf der IFA 2023 ausrichten. Als Kommunikationsplattform für weltweite Kunden, Partner und Brancheneinflussnehmer liefert der Tuya Day konsistent hochmoderne Erkenntnisse, die Verbesserungen auf dem globalen IoT-Markt vorantreiben. Arcelik, eine türkische Fortune-500-Marke für Haushaltsgeräte, Astara, eine globale Smart-Mobility-Marke, Goqual, eine südkoreanische Smart-Home-Marke und eine Reihe anderer Branchenführer, die von Tuya eingeladen wurden, werden sich hier zusammenfinden, um Keynote-Vorträge darüber zu halten, wie intelligente Mobilität, intelligente Haushaltsgeräte und andere innovative Lösungen gemeinsam eine nachhaltigere und intelligentere Welt schaffen können.Insbesondere wird Tuya auch Cube Solution, Tuyas schlüsselfertige Solutions for Matter, sowie verschiedene integrierte Hardware- und Softwarelösungen an dem Stand zur Schau stellen, um mit globalen Entwicklern zusammenzuarbeiten, um erhebliche Geschäftsmöglichkeiten im Energiesektor und anderen Bereichen zu erschließen und einen globalen Lebensstil mit geringem CO₂-Ausstoß schneller und intelligenter zu erzielen.