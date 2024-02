TuyaADR Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die technische Analyse basiert auf der Verwendung von Trendfolgenden Indikatoren, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der in diesem Fall auf den 50- und 200-Tages-Durchschnitt angewendet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Tuya-Aktie beträgt derzeit 13,76 HKD. Der letzte Schlusskurs von 13,44 HKD liegt damit auf ähnlichem Niveau, mit einer Abweichung von -2,33 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Tuya auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen einen Wert von 15,61 HKD, wobei der letzte Schlusskurs unter diesem liegt (-13,9 Prozent). Dadurch ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Tuya-Aktie auf dieser Grundlage. Insgesamt wird Tuya basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz eine Rolle. In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Tuya-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen ergibt sich somit für Tuya eine Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Tuya aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich die Einschätzung, dass Tuya hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In diesem Fall liegt der RSI7 für Tuya bei 90,91 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse mit einem Wert von 97,76, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Tuya-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.