TuyaADR Aktie: Gigantischer Hammer!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Präsenz von Tuya in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Auch die Themen, die in den letzten Tagen in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Tuya können über einen längeren Zeitraum beobachtet und bewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Insgesamt ergibt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Tuya-Aktie in den letzten 200 Handelstagen lag bei 13,37 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,4 HKD, was einem Unterschied von +22,66 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Tuya-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass Tuya überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält Tuya eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.