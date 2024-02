TuyaADR Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank plc":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Tuya wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Tuya-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt, dass Tuya auf 25-Tage-Basis überkauft ist und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Tuya überwiegend positiv sind. In den letzten beiden Wochen wurden insgesamt positive Meinungen und Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Tuya bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Tuya derzeit als "Neutral" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft in Höhe von 13,78 HKD, während der Kurs der Aktie bei 13,48 HKD liegt, was einer Abweichung von -2,18 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 15,75 HKD, was einer Abweichung von -14,41 Prozent entspricht. Dies führt zu der Gesamteinstufung als "Neutral".

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tuya zeigt indes kaum Änderungen, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt wird der Aktie von Tuya bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugeschrieben.

