TuyaADR Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tuya-Aktie liegt bei 81,82, was auf eine überkaufte Situation hinweist und als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu bewegt sich der RSI25 bei 12, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung für die Tuya-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten auf eine Aufhellung des Stimmungsbildes für die Tuya-Aktie in den letzten vier Wochen hin, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat dagegen leicht abgenommen, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tuya daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

In der technischen Analyse ist die Tuya-Aktie mit einem Kurs von 16,4 HKD inzwischen +22,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +22,66 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.