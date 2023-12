TuyaADR Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Analysten haben die soziale Plattform Tuya untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde der Nutzer neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral, weshalb die Aktie eine neutrale Bewertung erhält.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzzes über einen längeren Zeitraum ergaben sich interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der Aktie. Hierbei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität rund um Tuya unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Allerdings wies die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führte.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergab einen Durchschnittsschlusskurs von 13,37 HKD für die Tuya-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 16,4 HKD, was einem Unterschied von +22,66 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Tuya-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis überverkauft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Tuya-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.