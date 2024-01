Tuxis Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Tuxis hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,85 USD erreicht, was einer Abweichung von -61,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -63,52 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Tuxis in den sozialen Medien gemessen. Somit wird auch die Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tuxis unterhalten. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tuxis-Aktie beträgt 88, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und somit wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und beträgt 89,6, was ebenfalls auf eine Überkauft-Situation hinweist. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Tuxis damit mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.