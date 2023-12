Tuxis Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Faktor in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Für die Tuxis-Aktie liegt der aktuelle RSI-Wert bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen Wert von 50, was auf eine neutrale Einschätzung basierend auf dem RSI25 hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die RSI der Tuxis-Aktie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Tuxis zeigen in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Weder gibt es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien, noch gibt es signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung für Tuxis abgegeben.

In der technischen Analyse wird auch der Durchschnitt der Schlusskurse über einen Zeitraum von 200 Handelstagen betrachtet. Für die Tuxis-Aktie ergibt sich hierbei ein Durchschnitt von 2,38 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,3 USD, was einer Abweichung von -3,36 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird betrachtet, für den der letzte Schlusskurs von 2,34 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tuxis ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen standen vor allem negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungsfaktoren für die Tuxis-Aktie eine neutrale Einschätzung, sowohl basierend auf dem RSI, dem Sentiment und dem Buzz, als auch aus charttechnischer Sicht und der Anleger-Stimmung.