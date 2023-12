Tuxis Aktie: Anleger aufgepasst!

In den letzten zwei Wochen wurde Tuxis von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die technische Analyse zeigt, dass die Tuxis derzeit ein "Gut" ist. Der Kurs der Aktie liegt um +6,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs von 2,36 USD. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,34 USD ergibt eine positive Abweichung von +7,26 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tuxis in Social Media. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionen über Tuxis waren im normalen Bereich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Tuxis-Aktie ebenfalls als neutral ein, mit einem RSI7-Wert von 41,67 und einem RSI25-Wert von 41,67.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Index.