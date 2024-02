Tutor Perini Aktie: Das kann keiner glauben

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Tutor Perini wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Analyse ergab, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Tutor Perini in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) wird Tutor Perini als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 7,93, was einen Abstand von 75 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,77 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Tutor Perini von 8,47 USD eine Entfernung von +9,15 Prozent vom GD200 (7,76 USD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 8,75 USD auf, was ein "Neutral"-Signal bedeutet, da der Abstand -3,2 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Tutor Perini-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite für Tutor Perini beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält Tutor Perini eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.