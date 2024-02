Tutor Perini Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Die Bauunternehmensfirma Tutor Perini hat eine Dividendenrendite von 0%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,01%. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Tutor Perini-Aktie beträgt 7,8 USD, was 19,74% niedriger ist als der letzte Schlusskurs von 9,34 USD. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 8,78 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von 9,34 USD darüber (+6,38% Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tutor Perini auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tutor Perini zeigt einen Wert von 39,22, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 46,86 und bestätigt die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung fällt somit auf "Neutral".

In den sozialen Medien wurde Tutor Perini in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern als neutral bewertet. Jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt sich also eine eher neutrale Bewertung für Tutor Perini, sowohl bei der Dividendenrendite, den trendfolgenden Indikatoren als auch bei der Anleger-Stimmung.