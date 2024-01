Turtle Beach Aktie: Das ist die Höhe!

Das Sentiment und der Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte, sondern auch weiche Faktoren eine Rolle, darunter die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität der Aktie von Turtle Beach nur eine schwache Aktivität im Netz gezeigt, was sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge ausdrückt. Daher erhält Turtle Beach in diesem Bereich die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Turtle Beach daher das Gesamtrating "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Turtle Beach mit 52,65 Prozent mehr als 44 Prozent darüber. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -1,07 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Turtle Beach mit 53,72 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Turtle Beach liegt bei einem Wert von 19, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 46,07) unter dem Durchschnitt (ca. 57 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Turtle Beach daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass Turtle Beach derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 10,46 USD, während der Kurs der Aktie bei 10,95 USD liegt, was einer Abweichung von +4,68 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 10,06 USD, was einer Abweichung von +8,85 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Das Gesamtrating basierend auf der technischen Analyse lautet daher "Gut".