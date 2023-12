Turtle Beach Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Turtle Beach ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt negativ. Die Auswertung der Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung des Unternehmens führte.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Turtle Beach mit 10,85 USD derzeit um +9,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristig positiven Bewertung. Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine neutrale Einschätzung, da die Distanz zum GD200 bei +4,23 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Turtle Beach liegt bei 77,24, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als schlecht bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46 und zeigt eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält diese Kategorie daher eine schlechte Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Turtle Beach mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11546,48 Prozent für die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter". Aus heutiger Sicht wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine schlechte Bewertung von der Redaktion.