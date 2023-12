Turtle Beach Aktie: Enormes Potenzial ....

Turtle Beach: Analyse der Aktienbewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind wichtige Faktoren bei der Analyse von Turtle Beach über einen längeren Zeitraum. Die Aktie zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls eine Einschätzung als "Gut"-Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich damit für Turtle Beach in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Turtle Beach im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,7 Prozent erzielt, was 11,18 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Rendite sogar 14,56 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Turtle Beach bei 19,66 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 46,89. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) von Turtle Beach liegt bei 34,9, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".