Turtle Beach Aktie: Alles unter Kontrolle?

Turtle Beach schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Haushalts-Gebrauchsgütern. Mit einer Differenz von 11546,47 Prozentpunkten (0 % gegenüber 11546,47 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Turtle Beach derzeit bei 10,47 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie 10,36 USD beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,05 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 10,11 USD, was einen Abstand von +2,47 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Turtle Beach mit einer Rendite von 52,65 Prozent eine deutlich bessere Entwicklung gezeigt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,81 Prozent aufweist, liegt Turtle Beach mit 53,46 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Turtle Beach zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Turtle Beach sowohl in Bezug auf die Dividendenpolitik, die technische Analyse als auch im Branchenvergleich positive und neutrale Bewertungen erhält.