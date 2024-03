Turning Point Brands tut es schon wieder?

In den letzten zwei Wochen wurde Turning Point Brands von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen analysiert, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im vergangenen Jahr erzielte Turning Point Brands eine Performance von 23,17 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Tabak-Branche durchschnittlich um -2,89 Prozent, was bedeutet, dass Turning Point Brands im Branchenvergleich eine Outperformance von +26,05 Prozent erzielte. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei 32,75 Prozent, und Turning Point Brands erzielte eine Unterperformance von 9,59 Prozent im Vergleich dazu. Daher ergibt sich im Branchenvergleich eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Turning Point Brands interessante Ausprägungen aufweisen. Die Diskussionsintensität ist stark rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Turning Point Brands derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Tabaksektor. Der Unterschied beträgt 7,14 Prozentpunkte (1,06 % gegenüber 8,2 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.