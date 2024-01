Turning Point Brands Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Bei Turning Point Brands gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Tabakbranche konnte Turning Point Brands in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,81 Prozent erzielen. Dies ist eine Outperformance von +36,53 Prozent im Branchenvergleich, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -11,72 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite jedoch um 129,15 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Turning Point Brands-Aktie abgegeben, wovon alle "Gut" waren. Daher erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Turning Point Brands wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 47,83 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält das Turning Point Brands-Wertpapier in allen analysierten Kategorien ein "Neutral"-Rating.