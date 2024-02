Turning Point Brands Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "BAWAG Group AG":

Der Aktienkurs von Turning Point Brands hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,05 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite jedoch um 76,86 Prozent unter dem Durchschnitt von 80,91 Prozent. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Tabakbranche beträgt im Mittel 48,83 Prozent, wobei Turning Point Brands aktuell um 44,78 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Turning Point Brands eine Dividendenrendite von 1,06 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 3,1 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Turning Point Brands überwiegend positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch hauptsächlich negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Im vergangenen Jahr erhielt Turning Point Brands insgesamt 1 Analystenbewertung, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, weshalb die Gesamtbewertung für diesen Abschnitt ebenfalls als "Gut" ausfällt.

